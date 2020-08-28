الامانة تعلن عن اعادة فتح المجسر العنكبوتي جنوب العاصمة

2020/08/28 | 19:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت امانة بغداد،اليوم الجمعة، عن اعادة فتح المجسر العنكبوتي جنوب العاصمة امام حركة السير والمرور.





وقالت الامانة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “ملاكاتها في دائرة المشاريع، انجزت اعمال المرحلة الاولى من صيانة مقتربات المجسر العنكبوتي جنوب بغداد وتحديداً (مقترب الصعود باتجاه منطقة الدورة ومقتربي النزول باتجاه طريق محمد القاسم للمرور السريع باتجاه منطقة زيونة وباتجاه الرستمية)”.

واضافت، انه “تم اعادة افتتاحه امام حركة السير والمرور بعد اغلاقه 48 ساعة فقط على ان تستكمل المرحلة الثانية من اعمال الصيانة في وقت لاحق رعاية لحركة السير والمرور وعدم حدوث اختناقات مرورية وبالتنسيق مع مديرية المرور العامة”.

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