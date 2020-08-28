2020/08/28 | 19:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 أغسطس..أميركا تستذكر خطاب الحلم

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