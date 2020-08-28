2020/08/28 | 19:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلنت امانة بغداد عن انجاز ملاكاتها في دائرة المشاريع اعمال المرحلة الاولى من صيانة مقتربات المجسر العنكبوتي جنوب بغداد وتحديداً ( مقترب الصعود باتجاه منطقة الدورة ومقتربي النزول باتجاه طريق محمد القاسم للمرور السريع باتجاه منطقة زيونة وباتجاه الرستمية ) واعادة افتتاحه امام حركة السير والمرور بعد اغلاقه 48 ساعة فقط على […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعادة فتح المجسر العنكبوتي امام حركة السير والمرور المركز الخبري الوطني.

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