2020/08/28 | 19:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمانة بغداد تعلن اعادة فتح المجسر العنكبوتي جنوب العاصمة امام حركة السير ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمانة بغداد تعلن اعادة فتح المجسر العنكبوتي جنوب العاصمة امام حركة السير ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).