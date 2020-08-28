تغريدة ’غامضة’ من الناصري: ليست وداعاً لكن كل الاحتمالات واردة!

2020/08/28 | 19:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ألمح الناشط في احتجاجات الناصرية، رجل الدين، أسعد الناصري، اليوم الجمعة، إلى وجود مخاطر تهدد أمنه الشخصي. وكتب الناصري في تدوينة تابعها "ناس" (28 آب 2020)، "لعل البقية من العمر باتت بضعة أيام، أرجو السماح منكم أيها الأحبة، دعمت الثورة وأنا لا ينقصني لا مال ولا جاه ولا موقع اجتماعي، وإنما كان ذلك بدافع حب الوطن وخدمة الشعب، ولم يكن لديَّ طموح لأي شيء آخر".

وأكد الناصري أن "هذه ليست كلمات وداع، ولكن الاحتمالات كلها واردة في كل لحظة".

واختتم رجل الدين تغريدته بالقول: "دمتم بخير ومحبة".

ويأتي ذلك بعد سلسلة اغتيالات طالت ناشطين في محافظة البصرة، آخرهم الناشطة الدكتورة رهام يعقوب.

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