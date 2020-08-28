بالجدول: الحرارة تستعد للانطلاق غدًا.. الدرجات “الحمراء” تهيمن على بغداد و11 محافظة أخرى

2020/08/28 | 19:37 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اصدرت وزارة النقل متمثلة بالهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي ،اليوم الجمعة، تقريرها الجوي الخاص والمتوقع بارتفاع درجات الحرارة في عموم البلاد اعتبارًا من يوم غد السبت .

وبين مدير قسم التنبؤ الجوي حيدر حبيب في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “من المتوقع أن تشهد البلاد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة في عموم البلاد وذلك بسبب زيادة تأثير المنخفض الموسمي الحراري والمتوقع ان يستمر لمدة أسبوع ويشمل الإرتفاع في كافة أنحاء البلاد” .

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