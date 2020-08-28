إعادة فتح المجسر العنكبوتي أمام حركة السير في بغداد

2020/08/28 | 19:42 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أعلنت أمانة بغداد عن انجاز ملاكاتها في دائرة المشاريع اعمال المرحلة الأولى من صيانة مقتربات المجسر العنكبوتي جنوب العاصمة.





وذكر بيان للأمانة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان الافتتاح تم "تحديداً {مقترب الصعود باتجاه منطقة الدورة ومقتربي النزول باتجاه طريق محمد القاسم للمرور السريع باتجاه منطقة زيونة وباتجاه الرستمية} وإعادة افتتاحه أمام حركة السير والمرور بعد اغلاقه 48 ساعة فقط".

وأشار البيان الى ان "المرحلة الثانية من اعمال الصيانة ستستكمل في وقت لاحق رعاية لحركة السير والمرور وعدم حدوث اختناقات مرورية وبالتنسيق مع مديرية المرور العامة".

عمار المسعودي

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