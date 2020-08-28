2020/08/28 | 19:49 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد-اين]اكد رئيس الاتحاد السابق عبد الخالق مسعود، الجمعة، عدم رغبته للعودة لرئاسة الاتحاد العراقي مجدداً.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد الخالق مسعود: ليس لدي رغبة للعودة لرئاسة الاتحاد العراقي مجدداً
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد الخالق مسعود: ليس لدي رغبة للعودة لرئاسة الاتحاد العراقي مجدداً
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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