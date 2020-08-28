5 لاعبين بينهم عربي مقابل انتقال ميسي من برشلونة

2020/08/28 | 20:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتزم نادي مانشستر سيتي الإنكليزي عرض خمسة من لاعبيه على نادي برشلونة مقابل الحصول على خدمات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي تشير التوقعات إلى أن خروجه من النادي الكتالوني باتت مسألة وقت، عقب الخروج المذل من دوري أبطال أوروبا.

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