كردستان يزوّد الشبكة الوطنية العراقية بـ500 ميغاواط من الكهرباء

2020/08/28 | 20:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- *إقليم كوردستان يزوّد الشبكة الوطنية العراقية بـ500 ميغاواط من الكهرباء*

صرّح وزير الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان كمال محمد صالح، اليوم الجمعة 28 آب (أغسطس) 2020، بأن إقليم كوردستان يزوّد الشبكة الوطنية العراقية بمعدل قدره 500 ميغاواط من الكهرباء وذلك منذ 28 تموز (يوليو) 2020 عن طريق شركتي كار وقيوان.

وقال الوزير في بيان صحفي: إن الحكومة الاتحادية تتولى دفع التكاليف المالية للشركتين، وتوفّر الوقود اللازم لهذا التوليد،

وأوضح وزير الكهرباء: أن معدل الـ500 ميكاواط الذي يزوّد الشبكة الوطنية العراقية يتم انتاجها من الوحدات التي كانت متوقفة بسبب عدم وجود الوقود اللازم للتوليد، وان هذا التجهيز لا يؤثر سلباً على عدد ساعات تجهيز المواطنين بالطاقة في إقليم كوردستان.

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