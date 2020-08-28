سقوط قذيفتي هاون في قرية جنوب الموصل

2020/08/28 | 20:05 - المصدر: وكالة نينا

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الموصل /نينا/ تعرضت احدى القرى جنوب الموصل ، الى هجوم بقذائف الهاون .وقال مصدر في شرطة نينوى للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ :" ان قذيفتي هاون سقطتا في قرية / زلحفة / التابعة لناحية الشورة " .واضاف :" ان مسلحين مجهولين اطلقوا النار داخل القرية ، دون وقوع اصابات ".وتابع :" ان القوات الامنية انتشرت في القرية ومحيطها بحثا عن المهاجمين "./انتهى

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