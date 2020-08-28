انتحار شاب بشنق نفسه في احدى نواحي بابل

2020/08/28 | 20:05 - المصدر: وكالة نينا

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الحلة/نينا/ اقدم شاب على الانتحار شنقا في ناحية الحمزة الغربي بمحافظة بابل .وقال مصدر في شرطة بابل :" ان دورية تابعة لشرطة ناحية الحمزة الغربي عثرت مساء اليوم ، على جثة الشاب منتحرا بشنق نفسه داخل دار قيد الانشاء في الناحية ".واضاف :" ان الجثة تم نقلها الى الطبابة العدلية ، وان تحقيقا فتح بالحادث"./ انتهى

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