صحيفة امريكية : البنتاغون سيسحب ثلث القوات الامريكية من العراق

2020/08/28 | 20:05 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلنت وزارة الدفاع الامريكية / البنتاغون / انها ستسحب ثلث قواتها من العراق .وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" :" ان العديد من المسؤولين الاميركيين اكدوا ان البنتاغون سيخفض مستويات القوات بنحو الثلث خلال الشهرين الى الثلاثة أشهر المقبلة ".



ونقلت الصحيفة عن هؤلاء المسؤولين قولهم :" ان البنتاغون قرر تخفيض عدد القوات الاميركية في العراق الى حوالي 3500 جندي ".وكان التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق ، اعلن في الثالث والعشرين من آب الحالي عن سحب قواته من قاعدة التاجي العسكرية، شمالي بغداد./انتهى7

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