إقليم كوردستان يزوّد الشبكة الوطنية العراقية بـ 500 ميغاواط من الكهرباء

2020/08/28 | 20:05 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه الاقليم في المجمل نقصاً في الطاقة الكهربائية في الوقت الذي يعتمد فيه أغلب السكان على المولدات الخاصة

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