2020/08/28 | 20:05 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفاع درجات الحرارة بعموم العراق اعتبارا من يوم السبت

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