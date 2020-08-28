2020/08/28 | 20:05 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الذهب يقفز 1.5 بالمئة بفعل تراجع الدولار

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