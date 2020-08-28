أمانة بغداد تعيد افتتاح المجسر ’العنكبوتي’

2020/08/28 | 20:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت أمانة بغداد، الجمعة، إعادة فتح المجسر "العنكبوتي" أمام حركة السير والمرور.



وذكرت الامانة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (28 اب 2020)، أن "ملاكاتها في دائرة المشاريع انجزت اعمال المرحلة الاولى من صيانة مقتربات المجسر العنكبوتي جنوب بغداد وتحديداً (مقترب الصعود باتجاه منطقة الدورة ومقتربي النزول باتجاه طريق محمد القاسم للمرور السريع باتجاه منطقة زيونة وباتجاه الرستمية)".

وأشارت إلى أن المجسر تم "إعادة افتتاحه أمام حركة السير والمرور بعد اغلاقه 48 ساعة فقط على ان تستكمل المرحلة الثانية من اعمال الصيانة في وقت لاحق رعاية لحركة السير والمرور وعدم حدوث اختناقات مرورية وبالتنسيق مع مديرية المرور العامة".

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