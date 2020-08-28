رسمياً.. مهند علي ينتقل لنادي السيلية القطري

2020/08/28 | 20:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع

توصل نادي السيلية القطري إلى اتفاق مع لاعب منتخبنا الوطني مهند علي "ميمي" لتمثيل كرة الفريق لمدة موسم واحد.

وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة، إن "مهند علي سينتقل إلى صفوف نادي السيلية القطري لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من نادي الدحيل"، مبينا أن "نادي السيلية سيعلن خلال الساعات المقبلة عن التعاقد الرسمي مع الدولي العراقي".

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