ميمي ينتقل الى نادٍ قطري جديد

2020/08/28 | 20:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} انتقل لاعب المنتخب الوطني، مهند علي {ميمي} الى نادي جديد في قطر.ويلعب ميمي في صفوف نادي الدحيل.وذكر مصدر مطلع، ان "ميمي انتقل الى نادي السيلية القطري على سبيل الإعارة".وكان ميمي أكد في تصريح صحفي سابق، ان "عرض السيلية القطري كان شفيهاً ولا يوجد شيء رسمي حتى الان" كاشفا انه "ينتظر عرضاً من أحد الأندية التركية، ووكيل اعمالي يتفاوض مع هذا النادي".وقال انه "سيجلس مع إدارة الدحيل القطري لمنافشة العروض الاحترافية لمناقشة وجهتي القادمة".عمار المسعودي

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