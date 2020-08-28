كهرباء الإقليم تزود الشبكة الوطنية بـ500 ميغاواط

2020/08/28 | 20:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد: الفرات نيوز} صرّح وزير الكهرباء في حكومة إقليم كردستان كمال محمد صالح، اليوم الجمعة، بأن الإقليم يزوّد الشبكة الوطنية العراقية بمعدل قدره 500 ميغاواط من الكهرباء وذلك منذ 28 تموز (يوليو) 2020 عن طريق شركتي كار وقيوان.





وقال الوزير في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "الحكومة الاتحادية تتولى دفع التكاليف المالية للشركتين، وتوفّر الوقود اللازم لهذا التوليد".

وأوضح وزير الكهرباء في الاقليم أن "معدل الـ500 ميكاواط الذي يزوّد الشبكة الوطنية العراقية يتم انتاجها من الوحدات التي كانت متوقفة بسبب عدم وجود الوقود اللازم للتوليد".

وأكد ان "هذا التجهيز لا يؤثر سلباً على عدد ساعات تجهيز المواطنين بالطاقة في إقليم كردستان".

عمار المسعودي

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