أول دولة تحصل على اللقاح الروسي ضد كورونا بتعهد رئاسي

2020/08/28 | 20:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشف رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، الجمعة، إن بلاده ستكون أول دولة تتلقى اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد، بتعهد من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وقال لوكاشينكو في بيان اليوم، (28 آب 2020)، "لقد وعدني الرئيس بوتين بأن تكون بيلاروس أول دولة تتلقى اللقاح".

وتابع، أن بيلاروس تدرك أن روسيا والصين والولايات المتحدة تتصدر عملية تصميم اللقاحات في العالم، وترغب في المستقبل في عدم الاكتفاء باستخدام اللقاح الروسي فقط.

وأكد لوكاشينكو أنه يثق في اللقاح الروسي، وقال إنه "يصدق نظيره الروسي، الذي اختبر هذا اللقاح على عائلته.



كما اختبره بعض "حيتان المال" الروس أيضا لذلك، اتفقنا على أنهم سيوردونه لنا".

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