الناصري يلمح بالرحيل في تغريدة 'مبهمة': سامحوني!

2020/08/28 | 20:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد القيادي السابق في التيار الصدري اسعد الناصري، الجمعة، ان دعمه للثورة كان بـ "دافع الحب للوطن وخدمة الشعب"، ملمحا الى وجود محاولة لتصفيته خلال الأيام المقبلة.

وكتب الناصري في تغريدة على تويتر، تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، (28 اب 2020)، انه "لعل البقية من العمر باتت بضعة أيام، أرجو السماح منكم أيها الأحبة، دعمت الثورة وأنا لا ينقصني لا مال ولا جاه ولا موقع اجتماعي".

واضاف، "إنما كان ذلك بدافع حب الوطن وخدمة الشعب، ولم يكن لدي طموح لأي شيء آخر، هذه ليست كلمات وداع، ولكن الاحتمالات كلها واردة في كل لحظة".

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