الخدمات النيابية تعلن إعداد مشروع عمراني في بغداد

2020/08/28 | 20:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 23 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت لجنة الخدمات النيابية، الجمعة، إعداد تخطيط عمراني لجميع المداخل والمخارج للعاصمة بغداد، مبينة ان عدم توفر التخصيصات المالية، لا يزال يحول دون إنجاز هذا المشروع.

وذكر عضو اللجنة، جاسم بخاتي، في تصريح لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (28 آب 2020)، إنه "تم إعداد تخطيط عمراني لجميع المداخل والمخارج للعاصمة بغداد، فضلا عن وضع الكشوفات المالية اللازمة لها"، مبينا أن "عدم توفر التخصيصات المالية، لا يزال يحول دون إنجاز هذا المشروع".

وأضاف بخاتي، أن "لجنة الخدمات النيابية ناقشت مع محافظ بغداد ونائبه، عددا من القضايا المتعلقة بالمشاريع، وطرحت عليهما بعض الأسئلة، التي اتضح من خلالها وجود مشاكل في بعض المشاريع، منها مشروع كاميرات المراقبة"، مشيرا إلى أن "توقف إنجاز أربعة مستشفيات في بغداد، يعود لأسباب عدة، في مقدمتها توقف التخصيصات المالية، كما أن تعاقب المحافظين الثلاثة يعد من بين الأسباب التي حالت دون إنجاز المشروع، فضلا عن وجود مشكلة في مخططات المستشفيات".

A.A

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