كهرباء الإقليم تزود الشبكة الوطنية بـ500 ميغاواط

2020/08/28 | 20:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين] صرّح وزير الكهرباء في حكومة إقليم كردستان كمال محمد صالح، اليوم الجمعة، بأن الإقليم يزوّد الشبكة الوطنية العراقية بمعدل قدره 500 ميغاواط من الكهرباء وذلك منذ 28 تموز (يوليو) 2020 عن طريق شركتي كار وقيوان.

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