الانبار تعلن شمول 4 الاف عاطل عن العمل بقانون شبكة الرعاية الاجتماعية

2020/08/28 | 20:50 - المصدر: المعلومة

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المعلومة /الانبار..

اعلن قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي ، الجمعة، شمول اكثر من 4 الاف عاطل عن العمل بقانون شبكة الرعاية الاجتماعية في المناطق الغربية .

وقال المحلاوي في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” قانون شبكة الرعاية الاجتماعية شمل اكثر من 4 الاف عاطل عن العمل من سكان قضاء القائم غربي الانبار، الامر الذي ساهم في التخفيف من نسبة البطالة نتيجة الركود الاقتصادي في المناطق الغربية خاصة بعد تنفيذ اجراءات كورونا “.

واضاف ان” حكومة القائم المحلية تطمح شمول عدد اخر من العاطلين عن العمل ضمن شبكة الرعاية الاجتماعية ناهيك من الجهود المبذولة من قبل الحكومة المحلية لتشغيل المعامل الحكومية المتوقفة عن العمل في القائم للتخفيف من نسب البطالة ورما القضاء عليها بشكل نهائي ، مبينا ان” اعادة افتتاح منفذ القائم الحدودي مع سوريا ساهم في تشغيل اعداد كبيرة من العاطلين عن العمل فضلا عن انطلاق مشاريع اعادة اعمار البنى التحتية التي استقطبت اعداد اخرى من العاطلين “.



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