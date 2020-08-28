2020/08/28 | 20:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إشادة بإستجابة بلدية الرصافة إرتياح أولياء أمور تلاميذ النظامية من إيقاف تسرّب المياه الثقيلة بغداد – الزمان عبر اولياء امور تلاميذ ثانوية النظامية للبنين عن ارتياحهم لعملية بلدية الرصافة ايقاف تسرب المياه الثقيلة الى مدخل مدرستهم من عمارة غير مشغولة قبالة المدرسة.وشكرت ادارة المدرسة وتلاميذها مدير عام بلدية المهندس احمد الخوام على سرعة استجابته […]

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