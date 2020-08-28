2020/08/28 | 20:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء تستكمل الخطة الخدمية لزيارة العاشر من محرم إجراءات السلامة الصحية أولوية والتباعد لتفادي الإصابة بكورونا كربلاء – محمد فاضل ظاهر اكملت الدوائر الخدمية بمحافظة كربلاء خطتها الخدمية الخاصة بتقديم الخدمات للزوار خلال زيارة العاشر من محرم.وقال مدير بلدية كربلاء رئيس المهندسين عبير سليم الخفاجي لـ (الزمان) امس انه (تم اكمال الخطة الخدمية الخاصة […]

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