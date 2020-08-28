2020/08/28 | 20:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعتقال متهمين قتلا طفلة بعد إغتصابها بذي قار القضاء يبحث مع وفد برئاسة الحلبوسي قضية جامع مصعب بن عمير بغداد – قصي منذر بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وعدد من السياسيين والنواب تداعيات الافراج عن المتهمين في قضية تفجير جامع مصعب بن عمير في محافظة ديالى.[…]

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