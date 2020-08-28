2020/08/28 | 21:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري – هزة أرضية تضرب محافظة واسط بقوة 3.3 درجات على مقياس ريخترهناك تفاصيل اخرى بخصوص هزة أرضية تضرب محافظة واسط بقوة 3.3 درجات على مقياس ريختر المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هزة أرضية تضرب محافظة واسط بقوة 3.3 درجات على مقياس ريختر) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هزة أرضية تضرب محافظة واسط بقوة 3.3 درجات على مقياس ريختر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).