2020/08/28 | 21:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- صرّح وزير الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان كمال محمد صالح، اليوم الجمعة 28 آب (أغسطس) 2020، بأن إقليم كوردستان يزوّد الشبكة الوطنية العراقية بمعدل قدره 500 ميغاواط من الكهرباء وذلك منذ 28 تموز (يوليو) 2020 عن طريق شركتي كار وقيوان.وقال الوزير في بيان صحفي: إن الحكومة الاتحادية تتولى دفع التكاليف المالية […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص كردستان تزود الشبكة الوطنية العراقية بـ500 ميغاواط من الكهرباء المركز الخبري الوطني.

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