نائب  يدعو لادراج  تعديل قانون حضانة الطفل في اول جلسة للبرلمان

2020/08/28 | 21:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا عضو مجلس النواب النائب مضر السلمان، اليوم الجمعة ، هيئة رئاسة مجلس النواب لإدراج تعديل قانون ( ٥٧ ) الخاص بحضانة الطفل ضمن الجلسة الاولى للبرلمان، مشيرا الى ان صيغته الحالية لاتتوافق مع الشريعة الإسلامية.





وقال السلمان في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “مشروع القانون طرح ضمن الجلسة الاولى لقراءته وان صيغته الحالية تعارض رأي جميع المذاهب”، مشيرا الى “اهمية دعم واسناد أعضاء البرلمان الى رأي جميع المذاهب الاسلامية من خلال السعي لإلغاء تعديلات ما يسمى بقيادة الثورة المنحل المضافة على المادة (٥٧) الخاص بحضانة الأطفال من قانون الأحوال الشخصية العراقي وارجاعه إلى النص القانوني الذي كان عليه“.

واكد السلمان، ان “القانون الاصلي ينص على أن تكون الحضانه سبع سنوات وبعدها تنتقل للأب دون قيد أو شرط وايضا تسقط حضانة الأم للأطفال بعد زواجها من زوج آخر”.

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