روسيا.. اعتراض طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر الأسود

2020/08/28 | 21:06 - المصدر: بغداد اليوم

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اعترضت مقاتلة روسية من طراز "سو-27" طائرة استطلاع استراتيجية أمريكية من طراز "أر إس-135" فوق البحر الأسود، وفقا لما جاء في بيان عن وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة.

وأوضح البيان أنه "في الثامن والعشرين من شهر أغسطس رصد فوق البحر الأسود هدف طائر يقترب من الحدود الروسية تبين أنه طائرة استطلاع استراتيجية أمريكية من طراز "أر إس-135"، وأقلعت مقاتلة سو-27 تابعة لقوات الدفاع الجوي بالمنطقة العسكرية الجنوبية لاعتراضها وإبعادها عن الحدود".

وأضاف البيان أن المقاتلة الروسية اقتربت من الهدف على مسافة آمنة للتعرف عليه وتبين أنه طائرة استطلاع أمريكية "أر إس-135".

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