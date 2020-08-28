2020/08/28 | 21:06 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت واشنطن قد نشرت حوالي 5200 جندي في العراق لمحاربة تنظيم داعش

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمريكا ستخفض قواتها في العراق بمقدار الثلث) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمريكا ستخفض قواتها في العراق بمقدار الثلث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).