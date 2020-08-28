حرق منازل وسيارات: نزاع عشائري ’فوق العادة’ في العاصمة بغداد

2020/08/28 | 21:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اندلع نزاع عشائري "عنيف"، الجمعة، بين عشيرتين في قضاء الحسينية شرقي العاصمة بغداد، ما تسبب بسقوط عدد من الجرحى.



ووفقاً لمصدر أمني تحدث لـ "ناس"، (28 اب 2020)، فإن "أسباب النزاع لم تُعرف بعد، وقوات الأمن تمكنت من الوصول الى منطقة النزاع، في محاولة منها للسيطرة على الأمر".

وأضاف، أن "النزاع استخدمت فيه "الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، مما أدى إلى نشوب حرائق بعدد من المنازل والعجلات نتيجة المناوشات بين الطرفين".

وأشار المصدر إلى "سقوط 5 مدنيين من طرفي النزاع كحصيلة أولية، فيما وصل مدير الدفاع المدني إلى مكان الحادث ليشرف على عملية إخماد الحرائق"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

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