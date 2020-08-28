انفجار عبوة ناسفة جنوب الموصل دون اصابات

2020/08/28 | 21:07 - المصدر: وكالة نينا

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الموصل /نينا/ انفجرت عبوة ناسفة على عجلة مدنية جنوب الموصل .وقال مصدر امني للوكالة الوطنية العراقيةللانباء /نينا/ :" ان عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة عجلة مدنية في قرية زلحفة ضمن ناحية الشوره ، دون وقوع اصابات "./ انتهى

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