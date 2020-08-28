2020/08/28 | 21:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ اعلنت وزارة النقل ان المراصد الزلزالية سجلت هزة ارضية، بقوة 3.3 درجات على مقياس ريختر المكون من تسع درجات في محافظة واسط .واوضحت في بيان صحفي :" ان الهزة وقعت في تمام الساعة السادسة و23 دقيقة على بعد 33 كيلومترا جنوب شرق ناحية جصان ، ولم يشعر بها المواطنون ".



/انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هزة ارضية بقوة 3.3 درجة تضرب واسط) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هزة ارضية بقوة 3.3 درجة تضرب واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).