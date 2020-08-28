اندلاع نزاع عشائري شمال شرقي بغداد والقوات الامنية تتدخل للسيطرة على الموقف

2020/08/28 | 21:07 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اندلع نزاع عشائري ، في منطقة الحسينية شمال شرقي بغداد .وقال مصدر امني :" ان النزاع استخدمت فيه اسلحة متوسطة وخفيفة".واضاف :" ان القوات الامنية وصلت الى المنطقة للسيطرة على الوضع "./ انتهى

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