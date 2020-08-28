هزة أرضية بقوة 3.3 درجة في محافظة واسط

2020/08/28 | 21:08 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلنت وزارة النقل ان مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية سجلت ،الجمعة الموافق 28/8/2020 عند الساعة(6:23:33) بالتوقيت المحلي حدوث هزة أرضية في منطقة جصان، محافظة واسط .

وبينت المراصد في تقريرها :ان قوتها بلغت (3،3) درجة على مقياس رختر وتبعد (33) كم جنوب شرق ناحية جصان في محافظة واسط.



ولم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين ، وسنوافيكم في حال حصول أي مستجدات أخرى.

ودعت الهيئة المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي.

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