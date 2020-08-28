المعدن الاصفر يحقق مكاسب اسبوعية باكثر من 42 دولاراً عند التسوية

2020/08/28 | 21:13 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

عزز الذهب مكاسبه لأكثر من 42 دولاراً عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، مع ضعف العملة الأمريكية ليسجل مكاسب أسبوعية.

وجاء أداء المعدن الأصفر مع إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي استراتيجية جديدة للسياسة النقدية تستهدف متوسط معدل التضخم بدلاً من المعدل الثابت، كما تعهد بمعالجة أوجه القصور من الهدف الشامل المتمثل في التوظيف الكامل.

وأظهرت بيانات اقتصادية، ارتفاع مفاجئ للدخل الشخصي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، كما زاد عجز الميزان السلعي الأمريكي بنحو 11.7 بالمائة خلال نفس الفترة.

في حين تحسنت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري بأكثر من التوقعات.

وعلى صعيد آخر، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي “نانسي بيلوسي” بعد محادثات مع رئيس موظفي البيت الأبيض “مارك ميدوز”، إن الديمقراطيين والجمهوريين مازالوا مختلفين بشأن المبلغ الذي يجب إنفاق على التشريع القادم للإغاثة من فيروس كورونا.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر/كانون الأول بنحو 2.2 بالمائة بما يعادل 42.30 دولار للأوقية ليصل إلى 1974.90 دولار للأوقية.

ودفعت مكاسب اليوم المعدن الأصفر لتسجيل أول ارتفاع أسبوعي في 3 أسابيع بنحو 1.4 بالمائة.

وبحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، زاد سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنسبة تزيد عن 1.7 بالمائة مسجلاً 1963.79 دولار للأوقية، فاقداً نحو 33.25 دولار من قيمته.

وفي تلك الأثناء، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة 0.6 بالمائة إلى 92.393.

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