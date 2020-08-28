مسؤول إيراني: الشرق الأوسط الجديد سيكون خالياً من رعاة البقر الأمیرکيين

2020/08/28 | 21:14 - المصدر: الفرات نيوز

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{دولية: الفرات نيوز} اكد المساعد الخاص لرئيس البرلمان الايراني للشؤون الدولية حسين أميرعبداللهيان، أن الشرق الأوسط الجديد سيتشكل من خلال طرد الولايات المتحدة نهائيا من المنطقة، وذلك ردا على تصريحات اميركية بهذا الشأن.





وفي تغريدة نشرها على صفحته الشخصية في موقع تويتر، قال أمير عبداللهيان: برايان هوك تطرق إلى خيانة الإمارات لفلسطين واعتبرها الشرق الاوسط الجديد.

وأكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي لشؤون الدولية، أنه يتحتم على حكام البيت الأبيض أن يعرفوا أن الشرق الأوسط الجديد سيتشكل من خلال طرد الولايات المتحدة نهائيا من المنطقة.

واضاف امير عبداللهيان: أن الشرق الأوسط الجديد سيكون منطقة خالية من رعاة البقر الأمیرکيين.

عمار المسعودي

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