إقليم كوردستان يكشف معدل تجهيز الشبكة الوطنية الاتحادية بالكهرباء

2020/08/28 | 21:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، الجمعة، تزويد الشبكة الوطنية الاتحادية بـ500 ميغاواط من الطاقة، مبينة ان هذا التوليد لا يؤثر سلبا على عدد ساعات تجهيز المواطنين بالكهرباء في الإقليم.

وقال وزير الكهرباء، كمال محمد صالح، في بيان صحفي تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي"، نسخة منه اليوم، (28 آب 2020)، أن "إقليم كوردستان يزود الشبكة الوطنية العراقية بمعدل قدره 500 ميغاواط من الكهرباء، وذلك منذ 28 تموز 2020 عن طريق شركتي كار وقيوان"، موضحا ان "الحكومة الاتحادية تتولى دفع التكاليف المالية للشركتين، وتوفر الوقود اللازم لهذا التوليد".

وأضاف صالح، أن "معدل الـ500 ميكاواط الذي يزود الشبكة الوطنية العراقية يتم انتاجها من الوحدات التي كانت متوقفة بسبب عدم وجود الوقود اللازم للتوليد، وان هذا التجهيز لا يؤثر سلبا على عدد ساعات تجهيز المواطنين بالطاقة في إقليم كوردستان".

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