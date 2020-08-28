المنافذ الحدودية تضبط بضاعة لم يصرح بها بغية تهريبها في ميناء أم قصر الجنوبي

2020/08/28 | 21:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، عن ضبط بضاعة لم يصرح بها لغرض تهريبها بمنفذ ميناء أم قصر الجنوبي في محافظة البصرة.

وقالت الهياة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “كوادرها بمنفذ ميناء أم قصر الجنوبي في محافظة البصرة، تمكنت من ضبط حاوية حجم 40 قدم محملة بمواد منزلية حسب ماتم ذكره في المعاملة الكمركية والتي تم التلاعب بوصف بضاعتها والمنجزة معاملتها من قبل مركز كمرك المنفذ الحدودي”.

واضافت الهيأة، انه “تمت عملية الضبط خارج الحرم الكمركي عند سيطرة البحث والتحري هيأتنا عند تدقيق معاملتها الكمركية ومعاينة البضاعة من قبلهم تبين أن الحمولة الفعلية للحاوية (250) قاصة حديدية غير مرسمة ولم تذكر في التصريحة الكمركية بغية تهريبها وذلك يعد تغيرٱ في وصف البضاعة مما سبب هدرٱ بالمال العام”.

واكدت، انه “تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى قاضي تحقيق محكمة أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المقصرين المنجزين للمعاملة الكمركية خلافا للضوابط والتعليمات النافذة”.

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