المالية تنفي ايقاف رواتب بعض الفئات وتوجه بالإسراع بإطلاق مكافأة المتقاعدين

2020/08/28 | 21:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- نفت وزارة المالية الانباء عن ايقاف تمويل رواتب بعض الفئات المستفيدة من قوانين العدالة الانتقالية، فيما وجهت بالإسراع في إطلاق مكافاءة المحالين إلى التقاعد.وذكر بيان للوزارة وتلقته (المستقلة) اليوم أن “بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت إنباء مفبركة تشير إلى أن وزارة المالية قد أوقفت تمويل رواتب بعض الفئات المستفيدة من قوانين العدالة […]

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