2020/08/28 | 21:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دور الشعراء في خلود ثورة الحسين – عبد الهادي البابي ثورة الإمام الحسين – ورغم مضي السنين المتطاولة والدهور المتباعدة – إلاّ أنها تخّلدت خلوداً عجيباً وأبدياً ، فهي لم تنس ولم تموت ، بل تزداد تألقاً وطراوةً على مّر السنين ..وأن هذه الثورة العظيمة هي التي خلدت نفسها بذاتها ، لقوتها وقوة الوقائع […]

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