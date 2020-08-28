2020/08/28 | 21:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحسين..تضحية وإيمان – فائز جواد اتفق كبار الفلاسفة والمفكرين والقادة على ان قضية الامام الحسين عليه السلام هي دروس وعبر وتضحية تستحق الاجلال على مدى العصور ، ايام وتمر علينا ذكرى استشهاد سيد شباب اهل الجنة الحسين بن علي عليه السلام وتقام في كل عام مجالس العزاء لاستذكار هذه المناسبة العظيمة في العالم الاسلامي […]

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