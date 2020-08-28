2020/08/28 | 21:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأوساط الأدبية والأكاديمية تنعى عبد الكريم راضي جعفر بغداد – الزمان نعت الأوساط الأدبية والأكاديمية العراقية الأديب الدكتور عبد الكريم راضي جعفر الذي توفي الخميس إثر مرض عضال، وكان رئيس مجموعة الإعلام المستقل الأستاذ سعد البزاز قد شمل الراحل بالرعاية لتخفيف أعباء تحمله شراء العلاج إثر إنقطاع وزارة الصحة عن توفيره وزار الراحل مبنى جريدة […]

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