الموقف الوبائي لاصابات كورونا في دائرة صحة الكرخ

2020/08/28 | 21:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي مع اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 455 موزعة كالآتي:

أبو غريب ——— 18

ابو دشير ——— 9

الاعلام ———— 7

البياع ———— 10

التاجي ———- 9

التراث ———- 1

الحارثية ———- 1

الحرية ———- 72

الدورة ———- 29

الدولعي ——— 3

السيدية ——— 7

الشرطة الرابعة ——— 2

الشعلة ——— 21

الشالجية ——— 4

الصالحية ——— 3

الطارمية ——— 26

الطوبجي ——— 3

العامرية ———- 15

العطيفية ——- 5

العلاوي ———- 3

الغزالية ———- 27

القادسية ——— 6

الكاظمية ——— 18

اللطيفية ——— 6

المحمودية ——- 31

المشاهدة ——- 3

المنصور ———- 15

الوشاش ———- 1

اليرموك ———- 8

اليوسفية ———- 4

جكوك ————- 3

حي الجامعة —— 2

حي الجهاد ——— 11

حي الخضراء ——- 4

حي العامل ——— 38

حي العدل ——— 11

حي الفرات ——— 2

سبع البور ————- 3

صدر اليوسفية ————- 1

كرادة مريم ——— 2

مطار بغداد ——— 1

ناحية الرشيد ——- 4

سكنة جانب الرصافة —- 6

الشفاء:

635

الوفيات:

3

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