امانة بغداد تعلن اعادة افتتاح مجسر بيروت امام حركة السير والمرور

2020/08/28 | 21:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت امانة بغداد، اليوم الجمعة، عن اعادة افتتاح مجسر بيروت امام حركة السير والمرور .

وقالت الامانة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “ملاكاتها في دائرة المشاريع، انجزت اعمال صيانة المرحلة الاولى من مفاصل التمدد العرضية الخاصة بمجسر بيروت للجانب المتوجه من (منطقة زيونة باتجاه المستنصرية)”.

واضافت الامانة، انه “تم اعادة افتتاحه امام حركة السير والمرور، بعد اغلاقه صباح اليوم الجمعة، وبالتنسيق مع مديرية المرور العامة“

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