2020/08/28 | 21:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالىكشف القيادي في الحشد الشعبي احمد التميمي، الجمعة، عن احباط هجوم شنه داعش الارهابي شمال شرق ديالى.وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” داعش الارهابي حاول الهجوم على نقطة مرابطة امنية في اطراف قرية شيرك قرب قضاء خانقين(105كم شمال شرق بعقوبة) الا ان مقاتلي الحشد الشعبي وقوات الجيش تصدوا لهم واحبطوا مخططه الاجرامي”.واضاف التميمي،ان” احد افراد الحشد اصيب بجروح طفيفة مؤكدا بان قوة مشتركة بدات بتعقب خلايا داعش الارهابي في البساتين والاراضي الزراعية القريبة”.وتشهد ديالى اعمال ارهابية بين فترة واخرى بسبب نشاط خلايا داعش الارهابي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يحبط هجوم شنه داعش على نقطة مرابطة أمنية في اطراف خانقين بديالى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يحبط هجوم شنه داعش على نقطة مرابطة أمنية في اطراف خانقين بديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).