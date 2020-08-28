2020/08/28 | 21:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الجمعة، إعادة فتح مجسر بيروت أمام حركة السير والمرور.

وذكر بيان للأمانة تلقت وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "ملاكاتها في دائرة المشاريع أنجزت أعمال صيانة المرحلة الأولى من مفاصل التمدد العرضية الخاصة بمجسر بيروت للجانب المتوجه من (منطقة زيونة باتجاه المستنصرية)".

وأضاف، أنه "تم إعادة افتتاحه أمام حركة السير والمرور بعد إغلاقه صباح اليوم الجمعة، وبالتنسيق مع مديرية المرور العامة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمانة بغداد: إعادة فتح مجسر بيروت أمام حركة السير) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمانة بغداد: إعادة فتح مجسر بيروت أمام حركة السير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).